Yemen | distribuiscono denaro ai poveri per beneficenza | oltre 80 morti nella calca Centinaia i feriti

(Di giovedì 20 aprile 2023) Doveva essere un evento di, ma si è trasformato in una carneficina. Sono almeno 85 le persone rimaste uccisedurante la distribuzione dial pubblico organizzata da un gruppo di commercianticapitale dello, Sanaa, controllata dai ribelli Houthi.300 i. A scatenare il panico tra la folla nel quartiere di Bab elriunita davanti ad un centro di distribuzione – secondo i testimoni citati dal Guardian – sarebbero stati i colpi sparati in aria dagli Houthi in un apparente tentativo di tenere la situazione sotto controllo. Pare infatti che l’evento non fosse stato preventivamente concordato o organizzato. Uno di questi avrebbe colpito un filo elettrico e provocato un’esplosione, ...