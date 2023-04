Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Yemen: bilancio dei morti a evento beneficienza sale a 85 - infoitestero : Yemen: bilancio dei morti a evento beneficienza sale a 85 - infoitestero : Yemen: bilancio dei morti a evento beneficienza sale a 85 - Italian : Yemen: bilancio dei morti a evento beneficienza sale a 85 - andreastoolbox : Yemen: bilancio dei morti a evento beneficienza sale a 85 #bilancio #Yemen: #dei #a #morti ??????? -

Sono almeno 78 le vittime della calca scatenata dal panico nella folla durante un evento di beneficenza nella capitale dello Yemen, Sana'a. Il bilancio è fornito dalle autorità della città, controllata dai ribelli sciiti Houti. La calca - in base alle prime e frammentarie notizie - si sarebbe creata nella Città Vecchia.

Yemen: bilancio dei morti a evento beneficienza sale a 85 Giornale di Brescia

E' salito ad almeno 85 il bilancio delle persone rimaste uccise a causa della calca durante la distribuzione di denaro al pubblico organizzata da un gruppo di commercianti nella capitale dello Yemen. Dallo Yemen, insanguinato per anni da una guerra tanto terribile. I ripetuti fallimenti del fronte diplomatico hanno contribuito ad alimentare il drammatico bilancio di un conflitto che, dal 2014.