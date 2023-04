Yemen, almeno 85 morti nella calca a un evento benefico a Sanaa (Di giovedì 20 aprile 2023) A terra restano decine di sandali, indumenti, stampelle. almeno 85 persone sono rimaste uccise e decine ferite, secondo i media locali, schiacciate nella calca a un evento di beneficienza nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) A terra restano decine di sandali, indumenti, stampelle.85 persone sono rimaste uccise e decine ferite, secondo i media locali, schiacciatea undi beneficienza...

