Yemen, 85 morti in una calca durante la distribuzione di elemosine

Il ministero dell'Interno controllato dagli Houti ha reso noto che i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e i responsabili dell'evento sono stati arrestati. Un video dell'incidente ...

Yemen, 85 morti in una calca durante la distribuzione di elemosine

Il ministero dell'Interno controllato dagli Houti ha reso noto che i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e i responsabili dell'evento sono stati arrestati. Un video dell'incidente ...

Il Cairo, 20 apr. - Almeno 78 persone sono morte e decine ferite nella capitale dello Yemen, Sanaa, in una calca davanti a un centro di distribuzione di aiuti alla popolazione. A riferirlo è stato un portavoce Houthi, citato dall'emittente al-Massirah. A provocare la tragedia, ...

Almeno "79 persone sono state uccise e 110 sono rimaste ferite" in seguito all'incidente avvenuto nell'area di Bab al-Yemen, ha affermato il funzionario. Secondo il portavoce del ministero degli ...