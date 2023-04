Xiaomi 13 Ultra: il cameraphone definitivo è in arrivo! (Di giovedì 20 aprile 2023) Xiaomi ha presentato Xiaomi 13 Ultra, celebrando così il nuovo successo della collaborazione tra Xiaomi e Leica all’insegna del progresso della tecnologia di mobile imaging Xiaomi, durante l’evento di lancio tenutosi a Beijing, ha presentato Xiaomi 13 Ultra, celebrando così il nuovo successo della collaborazione tra Xiaomi e Leica all’insegna del progresso della tecnologia di mobile imaging. Con un sistema a quattro fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice e di un’apertura variabile, un display WQHD+ di qualità superiore con un’eccellente precisione dei colori e le prestazioni di livello flagship garantite da Snapdragon 8 Gen 2, il tutto racchiuso in un design classico, Xiaomi offre il massimo delle ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 aprile 2023)ha presentato13, celebrando così il nuovo successo della collaborazione trae Leica all’insegna del progresso della tecnologia di mobile imaging, durante l’evento di lancio tenutosi a Beijing, ha presentato13, celebrando così il nuovo successo della collaborazione trae Leica all’insegna del progresso della tecnologia di mobile imaging. Con un sistema a quattro fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice e di un’apertura variabile, un display WQHD+ di qualità superiore con un’eccellente precisione dei colori e le prestazioni di livello flagship garantite da Snapdragon 8 Gen 2, il tutto racchiuso in un design classico,offre il massimo delle ...

