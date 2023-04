WWE: Sembra che la dirigenza creda molto in Von Wagner e che veda in lui grandi potenzialità (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono diverse le star di NXT che Sembrano avere le carte in regola per sfondare anche nel main roster. Il passaggio al main roster non è mai semplice, ma alcuni di loro Sembrano avere tutte le possibilità per diventare delle Superstar. Tra i vari nomi tenuti in maggior considerazione vi è quello di Von Wagner; la WWE crede in lui e ritiene che abbia le qualità per sfondare. Diventerà un nome di primo piano? Sembra che la WWE abbia grande considerazione per Von Wagner, vero nome Cal Bloom e figlio di Wayne Bloom meglio noto come Beau Beverly dei Beverly Brothers. Seppur finora non abbia avuto una rapida ascesa, come invece accaduto ad esempio a Bron Breakker, la WWE crede in lui e ritiene che abbia le carte in regola per sfondare. Ne ha parlato Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio: ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono diverse le star di NXT cheno avere le carte in regola per sfondare anche nel main roster. Il passaggio al main roster non è mai semplice, ma alcuni di lorono avere tutte le possibilità per diventare delle Superstar. Tra i vari nomi tenuti in maggior considerazione vi è quello di Von; la WWE crede in lui e ritiene che abbia le qualità per sfondare. Diventerà un nome di primo piano?che la WWE abbia grande considerazione per Von, vero nome Cal Bloom e figlio di Wayne Bloom meglio noto come Beau Beverly dei Beverly Brothers. Seppur finora non abbia avuto una rapida ascesa, come invece accaduto ad esempio a Bron Breakker, la WWE crede in lui e ritiene che abbia le carte in regola per sfondare. Ne ha parlato Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio: ...

