WWE | La Warner Bros sarebbe interessata ad un accordo televisivo

(Di giovedì 20 aprile 2023) La WWE sotto l’aspetto mediatico ed economico è uno dei colossi dello sport nord americano e non. La società è stata venduta al fondo che cura anche i diritti della UFC e pare che la federazione di Stamford sia piu’ in voga che mai. Difatti a breve sia la AEW che la WWE rinnoveranno a breve i loro contratti televisivi e pare che laDiscovery, nonostante sia già “accasata” alla federazione di Tony Khan, abbia “messo nel mirino” anche programmazione di Stamford. Come stanno le cose Il giornalista James Andrew Miller ha parlato cosi ai microfoni del SI Media Podcast: “Nonuna sopresa, anche se in questo momento i soldi potrebbero essere il primo ostacolo. E’ anche vero che ognuno in questo momento vuole una fetta di torta della WWE. So per certo che ci sono persone nellache ...

Author, reporter, and podcast host, James Andrew Miller was interviewed on the SI Media With Jimmy Traina. Miller also previously worked for The Washington Post and was Executive VP of Original ...People within Warner Bros. Discovery are reportedly interested in pursuing a WWE TV deal, according to American investigative journalist James Andrew Miller.