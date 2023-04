(Di giovedì 20 aprile 2023) La WWE è sempre stata attenta al pubblico più giovane: in particolare negli ultimi anni, con il famoso TV-PG, laha cercato di avvicinare il pubblico formato in particolare da. Bisogna infatti ricordare che la WWE non ha solo fan “adulti”, ma ha anche fan “di piccola taglia”, perciò deve fare i conti anche con le loro esigenze. Proprio in virtù di questo, laa un nuovoper. I rumors Secondo quanto riportato da Wrestle Votes, USA Network sarebbe molto felice di Raw epreparando, insieme alla WWE, un nuovoper:“Ho saputo che WWE e USA Network si sono messe a lavoro per un nuovocongiunto dove i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: La compagnia starebbe lavorando a uno show per bambini - SpazioWrestling : WWE: Arrivano smentite, Seth Rollins non vuole lasciare la compagnia #SethRollins #WWE -

Vince McMahon ha venduto laLa nuovasarà guidata da Ari Emanuel, CEO di Endeavor , mentre Vince McMahon resterà in carica come executive chairman delladopo il ritiro dalle scene ...... amministratore delegato di Endeavor, ricoprirà la stessa carica anche nella. Resta al proprio posto anche Dana White, presidente dell'Ufc, e Nick Khan, Ceo della, che dirigerà gli ...... in cui Mario viaggia attraverso vari mondi indel suo cappello magico, Cappy. Il titolo ... NEW 12K23 1 2 Hogwarts Legacy 2 3 FIFA 23 3 4 Mario Kart 8 Deluxe 4 5 Metroid Prime Remastered ...

WWE: La compagnia starebbe lavorando a uno show per bambini Zona Wrestling

La WWE è sempre stata attenta al pubblico più giovane: in particolare negli ultimi anni, con il famoso TV-PG, la compagnia ha cercato di avvicinare il pubblico formato in particolare da bambini. Bisog ...In America si infiammano le voci secondo cui diversi atleti sarebbero in fibrillazione, non avendo chiaro l'attuale ruolo dello storico Chairman.