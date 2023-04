World Press Photo premia foto simbolo di distruzione di Mariupol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : L’orrore della guerra nello scatto con la donna incinta sulla barella a Mariupol: Evgeniy Maloletka vince il World… - GIUSEPPEPROFE16 : RT @jacopo_iacoboni: La foto dell'anno per il World Press Photo è quella dell'ospedale di maternità Mariupol, bombardato dall'esercito russ… - L_Si_Tu : RT @jacopo_iacoboni: La foto dell'anno per il World Press Photo è quella dell'ospedale di maternità Mariupol, bombardato dall'esercito russ… - GiuseppeTalami : RT @KTonkova: Vincitore di World Press Photo - fotografo ucraino dell'agenzia AP Jevgenij Maloletka (straziante questa immagine di una vi… - Neyl1Young : RT @jacopo_iacoboni: La foto dell'anno per il World Press Photo è quella dell'ospedale di maternità Mariupol, bombardato dall'esercito russ… -

Il fotografo dell'Associated Press, Evgeniy Maloletka, ha vinto il premio World Press Photo of the Year per la sua immagine straziante diventata simbolo dei bombardamenti su Mariupol nei primi giorni della guerra in Ucraina. Lo scatto ritrae i soccorritori che trasportano una donna incinta tra le macerie di un ospedale nella città ucraina di Mariupol.

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il fotografo dell'Associated Press, Evgeniy Maloletka, ha vinto il premio World Press Photo of the Year per la sua immagine straziante diventata simbolo dei bombardamenti su ...Evgeniy Maloletka è stato l’ultimo fotografo ad andarsene dalla città assediata. Ora è stato premiato con il World press photo per il suo scatto simbolo ...