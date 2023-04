World Press Photo | l' assurdità e l' orrore della guerra | premiata la foto simbolo dell' assedio di Mariupol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fab_True_Enough : RT @KTonkova: Vincitore di World Press Photo - fotografo ucraino dell'agenzia AP Jevgenij Maloletka (straziante questa immagine di una vi… - repubblica : Lo scatto simbolo del bombardamento di Mariupol è la foto dell'anno per il World Press Photo 2023 [a cura della red… - fabturco : RT @KTonkova: Vincitore di World Press Photo - fotografo ucraino dell'agenzia AP Jevgenij Maloletka (straziante questa immagine di una vi… - MorosiSilvia : World Press Photo 2023, vince Evgeniy Maloletka per lo scatto che immortala l'assedio di Mariupol - sabrinasanti2 : RT @ilpost: Le foto che hanno vinto il World Press Photo -

Una delle immagini più viste della guerra in Ucraina e un lavoro sull'Afghanistan dopo il ritorno dei talebani, tra quelle premiate nell'importante concorso ...

Le foto che hanno vinto il World Press Photo Il Post

Massimo riconoscimento allo scatto che ritrae la donna incinta e il bimbo in grembo, morti di lì a poco, realizzato dall'ucraino Evgeniy Maloletka ...Il premio a Evgeniy Maloletka, dell'Associated Press, per l'immagine di una donna incinta soccorsa tra le macerie dell'ospedale materno nella ...