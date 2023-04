World Cup, un bel Setterosa battuto dagli Stati Uniti (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella sfida di Rotterdam, una settimana fa, uscimmo sconfitti di misura tra i rimpianti e le contestazioni verso gli arbitri. Stavolta, ad Atene, gli Stati Uniti si impongono senza polemiche e senza ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella sfida di Rotterdam, una settimana fa, uscimmo sconfitti di misura tra i rimpianti e le contestazioni verso gli arbitri. Stavolta, ad Atene, glisi impongono senza polemiche e senza ...

