Wishcycling | i danni dei rifiuti che non sono realmente riciclabili

(Di giovedì 20 aprile 2023) In 25 anni l’Italia è passata dall’affrontare un’urgenzaa diventare uno dei Paesi più virtuosi al mondo e il primo in Europa per il riciclaggio dei. Nel 2020, la Penisola ha raggiunto una percentuale del 72% di riciclo dei, inclusi quelli urbani e industriali speciali, superando di gran lunga la media dell’Unione Europea che si attesta al 53%. Il notevole miglioramento ha avuto un impatto positivo sull’industria del riciclo, generando la creazione di oltre 4.800 imprese e 236.000 posti di lavoro, generando un giro d’affari di 10,5 miliardi di euro. Tuttavia, negli ultimi anni, si è riscontrato un problema crescente riguardo al cosiddetto “”, ovvero la tendenza a gettare oggetti e materiali nei contenitori del riciclo che non posessere effettivamente ...