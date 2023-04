Will Ferrell sarà il protagonista di una nuova comedy in fase di sviluppo, tra i produttori c'è Rian Johnson (Di giovedì 20 aprile 2023) L'attore Will Ferrell sarà coinvolto come possibile protagonista e produttore di una nuova serie comedy, ancora senza un titolo, e nel team al lavoro ci sarà anche Rian Johnson. Will Ferrell potrebbe essere il protagonista di una nuova serie comedy in fase di sviluppo, ambientata nel mondo del golf. L'attore sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Jessica Elbaum di Gloria Sanchez Productions, e Rian Johnson e Ram Bergman di T-Street. Lo show, ancora senza un titolo ufficiale, avrà al centro un giocatore di golf professionista che diventa il volto di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) L'attorecoinvolto come possibilee produttore di unaserie, ancora senza un titolo, e nel team al lavoro cianchepotrebbe essere ildi unaserieindi, ambientata nel mondo del golf. L'attorecoinvolto anche come produttore in collaborazione con Jessica Elbaum di Gloria Sanchez Productions, ee Ram Bergman di T-Street. Lo show, ancora senza un titolo ufficiale, avrà al centro un giocatore di golf professionista che diventa il volto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... O__Quem : @Snaihtniroccccc Will Ferrell no Ok chega a ser crime - Massharry2 : Non il suo outfit più bello rovinato per sempre nei miei ricordi da Will Ferrell. Lo Perdono solo perché lui è tra… - CSaprei : @SalvOasi Mitico. Ho visto tutte le stagioni. Vidi persino un film fatto anni dopo, dove la parte dell'ormai promos… - lillisxt : will ferrell in the office in lego batman in megamind e prossimamente in barbie letteralmente il mio incubo - girlsongraves : vi sbagliate è will ferrell che ha preso il nome da willa! -