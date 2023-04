West Ham-KAA Gent (Conference League, 20-04-2023 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Inglesi favoriti per l’approdo in semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il West Ham è una delle squadre che può ambire a vincere la Conference League: i londinesi sanno di avere le doti per arrivare in finale ma sono anche consapevoli che non sarà facile avere ragione del Gent, squadra che anche all’andata ha rappresentato un ostacolo non troppo agevole. La compagine belga, infatti, nella gara InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 20 aprile 2023) IlHam è una delle squadre che può ambire a vincere la: i londinesi sanno di avere le doti per arrivare in finale ma sono anche consapevoli che non sarà facile avere ragione del, squadra che anche all’andata ha rappresentato un ostacolo non troppo agevole. La compagine belga, infatti, nella gara InfoBetting: Scommesse Sportive e

