Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianconero832 : @EdoardoMecca1 Minchia per voi Ferguson al Manchester o wenger all'Arsenal sarebbero durati un anno...ma quando cap… - vcobianchi : @IStalinisti Sono d’accordo, ma penso anche che con Pinamonti davanti nelle ultime quattro partite si facevano 12 p… -

Proprio all'Arsenal, Arsèneintrodusse metodi "rivoluzionari" " un'attenzione particolare ... "Il loro sogno è sempre stato giocare in Spagna o in Italia,in Inghilterra. Ma le cose cambiano..Lavorare conè stata una grande fortuna, un grande piacere: le conoscenze che mi ha dato, le ... Messi Leo per me è come il Michael Jordan di questa era, luiè cambiato, è sempre più umile e ...posso dire che ero il tipico ragazzo che aveva la nostalgia di casa: stavo giocando a calcio con l'Arsenal e stavo vivendo un sogno. Ho sempre avuto le idee chiare. Lavorare conè stato un ...

Wenger non fa sconti al Chelsea: “Stessi problemi dopo aver speso 500 milioni” ItaSportPress

Parere illustre sul Chelsea da parte dell'ex storico manager dell'Arsenal Arsene Wenger che ha commentato le recenti vicende societarie, comprese le spese folli sul mercato.Un punto sulla sfida a distanza tra Arsenal e Manchester City, analizzando il periodo delle squadre e l'abitudine a vincere La situazione per quanto ...