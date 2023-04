Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacqueszn_ : @1Theo12 3 passaggio del turno warriors e non ti sei coperto con 1 passaggio del turno kings? - theshieldofspo1 : Al Chase Center hanno deciso di vietare i campanacci utilizzati dai tifosi Kings per disturbare i cestisti dei Warr… - sportli26181512 : NBA, i Golden State Warriors vietano l'utilizzo dei campanacci al Chase Center: Lo strumento simbolo utilizzato dai… - Dionisi89249966 : @FedTurris2 Ma JJ Reddick che dice che gli arbitri favoriscono i Kings contro i Warriors ? - SItaliankings : Questo parla di blocchi irregolari dei Kings quando i Warriors hanno letteralmente costruito una dinastia con quest… -

I campioni in carica devono tirare fuori l'orgoglio. La situazione è complicata per Golden State nella serie: i ragazzi di Steve Kerr hanno perso le prime due partite contro Sacramento e sono sotto 0 - 2 per la prima volta nell'era Curry. Una novità che rappresenta dunque un'incognita: ...... con l'unica eccezione scritta appositamente e relativa ai "Cow bells forgames only". Le immagini di Bob Myers, il dirigente degli, letteralmente travolto dal rumore prodotto da un ...... Draymond Green ha trovato il modo di farsi squalificare in vista della decisiva gara - 3 che gligiocheranno questa notte contro i Sacramento- per la prima volta nell'era Kerr - ...

Warriors-Kings pronostico, Nba playoff: vittoria Golden State a 1.87 La Gazzetta dello Sport

Nonostante il calcione ricevuto da Draymond Green in Gara 2, costato al lungo dei Golden State Warriors la sospensione di una partita, Domantas Sabonis scenderà regolarmente in campo ...Lo strumento simbolo utilizzato dai tifosi Kings per "fare casino" all'arena non potrà varcare gli ingressi del Chase Center di San Francisco - facendo felice il pubblico di casa e in particolare Bob ...