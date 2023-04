VOTI&STATS – Inter Benfica: i meriti di Inzaghi, le colpe di Schmidt (Di giovedì 20 aprile 2023) Di tutti i numeri di Inter-Benfica quello meno rispondente al vero è il punteggio, visto come il 3-3 è maturato nei minuti finali Di tutti i numeri di Inter-Benfica quello meno rispondente al vero è il punteggio, visto come il 3-3 è maturato nei minuti finali. La squadra di Inzaghi si era ampiamente rilassata a passaggio del turno già garantito. Per il resto cosa si evidenzia dalla gara di ieri sera? Le cose più rilevanti e significative sono due: i 3 cartellini gialli per i lusitani contro gli 0 dei nerazzurri, a segnalare una difficoltà di contenimento evidente in alcuni tratti della partita; i contrasti vinti dall’Inter, che ha dimostrato una volta di più – ripetiamo, perdonandogli le distrazioni finali – di saper difendere e non solo per merito del reparto arretrato, come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Di tutti i numeri diquello meno rispondente al vero è il punteggio, visto come il 3-3 è maturato nei minuti finali Di tutti i numeri diquello meno rispondente al vero è il punteggio, visto come il 3-3 è maturato nei minuti finali. La squadra disi era ampiamente rilassata a passaggio del turno già garantito. Per il resto cosa si evidenzia dalla gara di ieri sera? Le cose più rilevanti e significative sono due: i 3 cartellini gialli per i lusitani contro gli 0 dei nerazzurri, a segnalare una difficoltà di contenimento evidente in alcuni tratti della partita; i contrasti vinti dall’, che ha dimostrato una volta di più – ripetiamo, perdonandogli le distrazioni finali – di saper difendere e non solo per merito del reparto arretrato, come ...

