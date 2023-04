Vomitevole Vignetta contro Arianna Meloni | alla Camera esplode il caos

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ha sollevato polemiche lasatirica del fumettista Notangelo pubblicata oggi sul giornale Il Fatto Quotidiano' Un disegno dal titolo "Obiettivo incentivare la natalità" che riprende le parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e che ha come protagonista, sorella del presidente del Consiglio e moglie di Lollobrigida. Durante una seduta della, la deputata Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia) ha mostrato piena solidarietà addefinendo "" quanto successo. "È l'ennesimo tassello di una campagna del fango", ha aggiunto. In seguito Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha cercato di replicare, venendo però fermato sul nascere dalle offese di alcuni esponenti del centrodestra. Così ...

... Eche lodio politico si mischi alla misoginia, utilizzando il letto di una donna per ... per Azione Carlo Calenda (lafa schifo) e per Italia Viva Maria Elena Boschi (Non condivido ......Anche dalle opposizioni giungono messaggi di condanna della, che è stata definita "vergognosa, sessista e misogina" dalla deputata Pd Michela Di Biase e "sessista e" dal senatore ...Ma sul piano umano le esprimo piena solidarietà per larazzista, sessista eche le dedica oggi il 'Fatto Quotidiano'.che qui non pubblico proprio perché fa solo schifo. ...

Montaruli (FdI): 'Vignetta su sorella Meloni vomitevole. Chi tace è ... Tiscali Notizie

