Volley | la Intec Service San Giorgio ad un passo dalla serie B2

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un Palasport gremito al limite della capienza, laSGdoma ancora una volta un’ostica Pol. Matese e si avvicina al sogno B2. Una gara bellissima, che ha entusiasmato i circa 400 spettatori e che ha visto le sangiorgesi reagire con grande carattere ad un inizio partita straripante delle atlete casertane. Una vera battaglia sportiva tra due ottime compagini che non si sono risparmiate ed hanno offerto sprazzi di una bella pallavolo. Si chiude con la ventiduesima vittoria stagionale per diavole rosse sangiorgesi, che, con questo successo sentono vicinissimo il traguardo della promozione. Nulla è ancora fatto ma è innegabile che l’obiettivo stagionale è solo ad unper le ragazze sangiorgesi. Sabato prossimo alla Palestra Settembrini di Gioia Sannitica ci vorrà ...

