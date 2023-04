Volley femminile, quarti di finale Playoff Serie A1 2023: Scandicci batte Bergamo e chiude la serie (Di giovedì 20 aprile 2023) Scandicci domina in trasferta contro Bergamo e vince gara-2, 25-18 25-14 25-14 il risultato a favore degli ospiti, chiudendo la serie e accedendo alle semifinali dei Playoff di serie A1 di Volley femminile 2023. Le ragazze di Barbolini confermano il 3-0 dell’andata e lo ripetono senza lasciare un set alle avversarie nei due incontri giocati. La compagine toscana aspetta in semifinale la vincente della serie tra Milano e Casalmaggiore che si sfideranno nella decisiva gara-3 domenica 23 aprile alle 20:30 a Milano. Primo set con Bergamo che va subito avanti 3-0. Il vantaggio dei padroni di casa dura poco con Scandicci ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)domina in trasferta controe vince gara-2, 25-18 25-14 25-14 il risultato a favore degli ospiti,ndo lae accedendo alle semifinali deidiA1 di. Le ragazze di Barbolini confermano il 3-0 dell’andata e lo ripetono senza lasciare un set alle avversarie nei due incontri giocati. La compagine toscana aspetta in semila vincente dellatra Milano e Casalmaggiore che si sfideranno nella decisiva gara-3 domenica 23 aprile alle 20:30 a Milano. Primo set conche va subito avanti 3-0. Il vantaggio dei padroni di casa dura poco con...

