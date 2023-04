Volley femminile, playoff quarti. Scandicci domina a Bergamo e vola in semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Non c’è partita a Bergamo. La Savino del Bene Scandicci domina con un secco 3-0 anche in trasferta dopo la netta vittoria casalinga di gara1 ed è la seconda semifinalista della serie A1. Partita senza storia, quella giocata sul campo di un Bergamo che è arrivato a fine stagione scarico e con poche energie in corpo ed ha affrontato, invece, uno Scandicci tonico che non ha concesso nulla alle rivali e che ora attende gara3 tra Milano e Casalmaggiore per conoscere la sua avversaria. Scandicci prende subito il largo nel primo set (9-5 e 16-11) e Bergamo sembra incapace di reagire, commettendo qualche errore di troppo in attacco e non riuscendo quasi mai a mettere in difficoltà le rivali con la battuta. Scandicci mantiene le distanze e le aumenta nel finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Non c’è partita a. La Savino del Benecon un secco 3-0 anche in trasferta dopo la netta vittoria casalinga di gara1 ed è la seconda semifinalista della serie A1. Partita senza storia, quella giocata sul campo di unche è arrivato a fine stagione scarico e con poche energie in corpo ed ha affrontato, invece, unotonico che non ha concesso nulla alle rivali e che ora attende gara3 tra Milano e Casalmaggiore per conoscere la sua avversaria.prende subito il largo nel primo set (9-5 e 16-11) esembra incapace di reagire, commettendo qualche errore di troppo in attacco e non riuscendo quasi mai a mettere in difficoltà le rivali con la battuta.mantiene le distanze e le aumenta nel finale ...

