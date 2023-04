Volley Bergamo 1991, gara-2 con Scandicci è già come una finale (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. come una finale: Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci di giovedì (20 aprile) è una sfida da dentro o fuori per le rossoblù, dopo la sconfitta per 3-0 in gara-1 al Pala Wanny. Una sfida in cui Gennari e compagne hanno lottato, sono andate avanti nel primo set e in tutti i tre parziali hanno realizzato almeno 20 punti. Non sono bastati. Il secondo capitolo della storia del quarto di finale dei play off Scudetto arriva dopo neanche cento ore di distanza dalla prima battuta. Ora è il turno del PalaIntred. E del tifo bergamasco, chiamato a fare la differenza, come ha fatto in campionato. Perché solo una vittoria permetterà a Bergamo di allungare la serie e guadagnarsi lo spareggio di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023)una-Savino Del Benedi giovedì (20 aprile) è una sfida da dentro o fuori per le rossoblù, dopo la sconfitta per 3-0 in-1 al Pala Wanny. Una sfida in cui Gennari e compagne hanno lottato, sono andate avanti nel primo set e in tutti i tre parziali hanno realizzato almeno 20 punti. Non sono bastati. Il secondo capitolo della storia del quarto didei play off Scudetto arriva dopo neanche cento ore di distanza dalla prima battuta. Ora è il turno del PalaIntred. E del tifo bergamasco, chiamato a fare la differenza,ha fatto in campionato. Perché solo una vittoria permetterà adi allungare la serie e guadagnarsi lo spareggio di ...

