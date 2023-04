Volkswagen - Sono già Passat 50 anni

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 aprile 2023) Le prime foto ufficiali dellaappaiono nella primavera del 1973, dunque esattamente cinquant'fa. Il marchio di Wolfsburg è, a quell'epoca, in cerca di un'identità e lo fa presentando un modello a trazione anteriore che segna una svolta importante per la Casa tedesca, fino ad allora legata al motore posteriore. La nuova berlina a due e quattro porte deriva dall'Audi 80 di cui mantiene in parte lo stile, ne condivide la meccanica e ha come obiettivo un'elevata diffusione anche al di fuori dell'Europa: oggi possiamo dire che il mercato l'ha premiata perché nestati prodotti oltre trenta milioni di esemplari divisi in otto serie, l'ultima delle quali è uscita a fine 2014. Inizialmente laha carrozzeria solo berlina a due volumi, ma dal 1974 entra in produzione anche la ...