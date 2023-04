Voli di Capodichino, si allarga lo scontro: botta e risposta tra comitati e Arpac sull’inquinamento (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSui Voli dell’aeroporto di Capodichino si allarga lo scontro. Dopo il braccio di ferro col gestore Gesac, il comitato No Fly Zone ne ha ingaggiato uno anche con l’Arpac. L’organismo civico da tempo denuncia rischi e disagi dei sorVoli, dall’inquinamento acustico e atmosferico agli aerei a bassa quota in piena città. La Gesac ha sempre respinto le accuse. E nei mesi scorsi ha stipulato una convenzione con l’Arpac, per la ricerca di misure di contenimento del rumore e delle emissioni di CO2. Ma sull’intesa Arpac-Gesac è piombata la richiesta di revoca, firmata da No Fly e Assoutenti Campania. Le associazioni ricordano il ruolo di vigilanza dell’agenzia regionale di protezione ambientale nella Commissione aeroportuale, istituita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSuidell’aeroporto disilo. Dopo il braccio di ferro col gestore Gesac, il comitato No Fly Zone ne ha ingaggiato uno anche con l’. L’organismo civico da tempo denuncia rischi e disagi dei sor, dall’inquinamento acustico e atmosferico agli aerei a bassa quota in piena città. La Gesac ha sempre respinto le accuse. E nei mesi scorsi ha stipulato una convenzione con l’, per la ricerca di misure di contenimento del rumore e delle emissioni di CO2. Ma sull’intesa-Gesac è piombata la richiesta di revoca, firmata da No Fly e Assoutenti Campania. Le associazioni ricordano il ruolo di vigilanza dell’agenzia regionale di protezione ambientale nella Commissione aeroportuale, istituita ...

