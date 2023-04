Voglia di estate e revival: Pamela Prati e gli Atmosfera Blu cantano "Anni 60" (Di giovedì 20 aprile 2023) Si intitola "Anni 60" il nuovo brano musicale di Pamela Prati con gli Atmosfera Blu. Un tuffo nel passato tra revival, sonorità ritmate e ricordi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Si intitola "60" il nuovo brano musicale dicon gliBlu. Un tuffo nel passato tra, sonorità ritmate e ricordi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Selfiesexy90 : RT @mmartaa04: si avvicina l'estate e la voglia di ca... - stefano_breezy : RT @mmartaa04: si avvicina l'estate e la voglia di ca... - ElianaLC07 : RT @vivailtrashhh: Boh… Non ho neanche più voglia di fare tweet contro queste persone ignoranti. Dico per l’ennesima volta che il GF è fin… - FOVRTIMESALADY : @fallsdizis hai visto sevmek zamani con Ilhan questa estate? certe scene super drammatiche, lui diviso tra un passa… - stefanomarinell : @Brunofolli Ottimo! Di solito la attivo in estate, a certi orari non ho più voglia di avere il telefono con me ma n… -