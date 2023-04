Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianluigiO : qualcuno diceva che #Vlahovic fosse più forte di #Haaland i cosiddetti esperti… #BayernMancity #UCL - Ledbowski : il parallelismo #Haaland #Vlahovic è un po' il nuovo #Messi #Dybala #BAYMCI - BufaloEma : @Zoroback_023 @Zoroback_023 fammi un nome visto che tutte le punte forti e giovani han cambiato squadre nell ultimo… - Diosssito : RT @bedconejo: Oggi ci si scanna tra Leao, Kvara, Vlahovic, Haaland, Mbappe, Lautaro, ecc...ma cosa poteva essere questo demone con un po'… - GianFVirardi : RT @bedconejo: Oggi ci si scanna tra Leao, Kvara, Vlahovic, Haaland, Mbappe, Lautaro, ecc...ma cosa poteva essere questo demone con un po'… -

sembra il gemello brutto di quello della Fiorentina, è spaventato e involuto, e gioca ... Ha segnato quanto Osimhen e soloe Lewandoski hanno segnato più goal di lui in Europa. Sembra ...Il Sassuolo senza Domenico è un po' come il Manchester City senza. Ogni volta che manca, si ... in avanti si va verso l'attacco pesante composto da Milik e. Dionisi con Bajrami al ...Il Sassuolo senza Domenico è un po' come il Manchester City senza. Ogni volta che manca, si ... JUVE - 'Speriamo chesi riprenda contro lo Sporting, la Juve non è la favorita per ...

Vlahovic-Haaland, intreccio choc: via libera Juve Calciomercatonews.com

Volutamente non mi soffermo sulle questioni extracampo, voglio restare concentrato sulla sfida di Lisbona. L’Estadio José Alvalade lo ricordo bene… Ci sono stato per seguire ...Sassuolo-Juve è uno dei match più attesi della 30esima giornata di Serie A. A presentarla è l’ad degli emiliani, Giovanni Carnevali, che si è concesso a La Gazzetta dello Sport per una lunga intervist ...