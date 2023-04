Vite al limite | che fine ha fatto Chris Parsons? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 20 aprile 2023)è il nome di uno dei pazienti protagonisti dell’undicesima edizione dial. Ma cosa sappiamo su di lui?all’inizio del suo percorso e? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.protagonista dialstagione 11al, in inglese My 600-lb Life, è il nome di un celebre programma televisivo di genere reality show statunitense molto apprezzato e seguito anche in Italia. Il programma in questione viene infatti trasmesso su Real Time ed è seguito con grande passione ed entusiasmo, episodio dopo episodio, da ...