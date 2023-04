Violenza su docenti e Ata, alla Camera inizia esame proposta di legge per inasprire sanzioni. Sasso: “La scuola deve essere ambiente sicuro” (Di giovedì 20 aprile 2023) inizia l'iter in commissione Cultura alla Camera del disegno di legge per la tutela della sicurezza del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023)l'iter in commissione Culturadel disegno diper la tutela della sicurezza del personale scolastico. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Violenza su docenti e Ata, alla Camera inizia esame proposta di legge per inasprire sanzioni. Sasso: “La scuola dev… - aparadoyaparado : RT @TecnicaScuola: Atti di violenza a scuola contro i docenti da parte di alunni e genitori: sette azioni da attuare per combatterli e prev… - TecnicaScuola : Atti di violenza a scuola contro i docenti da parte di alunni e genitori: sette azioni da attuare per combatterli e… -