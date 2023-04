Violenza sessuale nei bagni di un locale notturno a Trapani: la donna riesce a fuggire (Di giovedì 20 aprile 2023) Gli indizi di colpevolezza sono gravi, per un 42enne le cose si mettono nel peggiore dei modi. Secondo l’accusa, infatti, avrebbe stuprato una donna nei bagni di un locale di Trapani. L’uomo, originario di Erice, è stato arrestato dai militari per Violenza sessuale. I fatti risalgono al mese di gennaio. La donna era riuscita a fuggire e l’indomani mattina aveva presentato denuncia alla stazione dei carabinieri. Il racconto della vittima e i particolari forniti hanno permesso agli investigatori di risalire all’identità dell’aggressore che è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Trapani. la Violenza nel bagno del locale Dalle indagini sono emersi alcuni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Gli indizi di colpevolezza sono gravi, per un 42enne le cose si mettono nel peggiore dei modi. Secondo l’accusa, infatti, avrebbe stuprato unaneidi undi. L’uomo, originario di Erice, è stato arrestato dai militari per. I fatti risalgono al mese di gennaio. Laera riuscita ae l’indomani mattina aveva presentato denuncia alla stazione dei carabinieri. Il racconto della vittima e i particolari forniti hanno permesso agli investigatori di risalire all’identità dell’aggressore che è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.. lanel bagno delDalle indagini sono emersi alcuni ...

