Vignetta sulla sorella, l'ira della Meloni contro il Fatto: "Allusioni indegne". La risposta di Travaglio (Di giovedì 20 aprile 2023) Giorgia Meloni contro il 'Fatto quotidiano' per la Vignetta in cui è raffigurata la sorella Arianna. "Quella ritratta nella Vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Giorgiail 'quotidiano' per lain cui è raffigurata laArianna. "Quella ritratta nellaè Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tomasomontanari : Cioè il problema è una innocua vignetta del @fattoquotidiano (che peraltro gioca sulla eterna fissazione freudiana… - MarcoFattorini : ++ Travaglio all'Ansa sulla vignetta contro Arianna Meloni: 'Non posso passare il mio tempo a spiegare le battute a… - BeaLorenzin : La vignetta sulla famiglia Lollobrigida è sessista e disgustosa! Piena solidarietà ad Arianna Meloni e alla sua famiglia. - whoisangie68 : RT @Favollo2: Gente che si scandalizza e si strappa i vestiti per una vignetta satirica (tra l'altro divertente ed azzeccata), ma non dice… - Canio44536762 : RT @antonellocapor2: L'ordine di servizio sulla esecrazione della vignetta del Fatto a) inizia Giorgia Meloni, inorridita b) segue La Russ… -