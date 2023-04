Vignetta su sorella Meloni, Vauro: “Azzeccatissima, la satira è satira” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – ”Ho mandato a Natangelo un messaggio di complimenti quando ho visto la sua Vignetta, è Azzeccatissima. Sono molto felice fra tanta satira bonacciona che c’è in Italia ci sia un giovane che fa satira vera è autentica”. Così all’Adnkronos il vignettista Vauro Senesi, sulla polemiche che si stanno scatenando dopo la pubblicazione della Vignetta di Natangelo pubblicata in prima pagina su ‘Il Fatto Quotidiano’ che ritrae la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Arianna, a letto con un uomo di colore. ”Visto che sono anziano – prosegue ironico – posso dire che se devo lasciare un testimone lo lascio proprio a Natangelo”. Per Vauro ”la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – ”Ho mandato a Natangelo un messaggio di complimenti quando ho visto la sua, è. Sono molto felice fra tantabonacciona che c’è in Italia ci sia un giovane che favera è autentica”. Così all’Adnkronos il vignettistaSenesi, sulla polemiche che si stanno scatenando dopo la pubblicazione delladi Natangelo pubblicata in prima pagina su ‘Il Fatto Quotidiano’ che ritrae ladi Giorgiae moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Arianna, a letto con un uomo di colore. ”Visto che sono anziano – prosegue ironico – posso dire che se devo lasciare un testimone lo lascio proprio a Natangelo”. Per”la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La 'vignetta' del Fatto fa schifo. Nè più, nè meno. La satira in questo caso non c'entra proprio nulla. Si tratta d… - ultimora_pol : Vignetta FQ, Giorgia #Meloni: 'Ferocia su mia sorella Arianna non mi ferma' @ultimora_pol - Corriere : Meloni accusa: «Vignetta indegna su mia sorella, sbattuta in prima pagina» - buonweekend : RT @OizaQueensday: Unpopular opinion: Quella vignetta oltre a essere l’ennesimo stereotipo sui neri col pene grande che vanno a letto con… - Lorso66 : RT @GuidoCrosetto: Ho scoperto ora, da alcune agenzie, che il Fatto dedica una schifosa vignetta ad @ariannamln, amica da anni (non perché… -