Vignetta su sorella Meloni, Osho: “Troppo cattiva, andava stoppato” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “Io ho sempre detto che esiste il diritto di satira e la satira deve essere lasciata libera di agire senza paletti, che peraltro non sono mai obiettivi, ma in questo caso si è esagerato. A me Natangelo piace, è un bravo ragazzo, ma a differenza di altre occasioni non me la sento di difenderlo, è andato Troppo oltre e doveva essere stoppato “. A dirlo all’Adnkronos è Federico Palmaroli ‘Osho’, che commenta le forti polemiche scatenate dalla Vignetta, apparsa oggi sul Fatto Quotidiano a firma del vignettista Natangelo, che ritrae Arianna Meloni, sorella del premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore. “Natangelo è bravo ma stavolta ha fatto un’allusione molto grave, entrando in una dinamica coniugale, e alludendo ad un tradimento ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “Io ho sempre detto che esiste il diritto di satira e la satira deve essere lasciata libera di agire senza paletti, che peraltro non sono mai obiettivi, ma in questo caso si è esagerato. A me Natangelo piace, è un bravo ragazzo, ma a differenza di altre occasioni non me la sento di difenderlo, è andatooltre e doveva essere“. A dirlo all’Adnkronos è Federico Palmaroli ‘’, che commenta le forti polemiche scatenate dalla, apparsa oggi sul Fatto Quotidiano a firma del vignettista Natangelo, che ritrae Ariannadel premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore. “Natangelo è bravo ma stavolta ha fatto un’allusione molto grave, entrando in una dinamica coniugale, e alludendo ad un tradimento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La 'vignetta' del Fatto fa schifo. Nè più, nè meno. La satira in questo caso non c'entra proprio nulla. Si tratta d… - ultimora_pol : Vignetta FQ, Giorgia #Meloni: 'Ferocia su mia sorella Arianna non mi ferma' @ultimora_pol - Corriere : Meloni accusa: «Vignetta indegna su mia sorella, sbattuta in prima pagina» - stefdo88 : @doomboy @SimoneAlliva “Oggetto di satira”. Dare della tro** a qualcuno su un quotidiano è satira. Lo diciamo a tua… - ilgattoromy1 : RT @spighissimo: Pure quest'altra donna è stata sbattuta in prima pagina e non certo solo per una vignetta...ma non era la sorella ed allo… -