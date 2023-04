Vignetta sorella Meloni, Renzi: “Aggressione è marchio del Fatto” (Di giovedì 20 aprile 2023) "E' uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese" “Il Fatto Quotidiano ha come marchio di fabbrica l’Aggressione. E oggi aggredisce Arianna Meloni e la sua famiglia, cui va la mia totale solidarietà”. Così Matteo Renzi sui social si esprime sulla Vignetta pubblicata dal Fatto Quotidiano, con la sorella della premier Giorgia Meloni protagonista suo malgrado. “L’Aggressione mediatica alla persona, alla famiglia, soprattutto alla donna: oggi è la Meloni, ieri eravamo noi, domani saranno altri. Questo è lo stile – si fa per dire – del Fatto Quotidiano”. “Uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese. Non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) "E' uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese" “IlQuotidiano ha comedi fabbrica l’. E oggi aggredisce Ariannae la sua famiglia, cui va la mia totale solidarietà”. Così Matteosui social si esprime sullapubblicata dalQuotidiano, con ladella premier Giorgiaprotagonista suo malgrado. “L’mediatica alla persona, alla famiglia, soprattutto alla donna: oggi è la, ieri eravamo noi, domani saranno altri. Questo è lo stile – si fa per dire – delQuotidiano”. “Uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese. Non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La 'vignetta' del Fatto fa schifo. Nè più, nè meno. La satira in questo caso non c'entra proprio nulla. Si tratta d… - ultimora_pol : Vignetta FQ, Giorgia #Meloni: 'Ferocia su mia sorella Arianna non mi ferma' @ultimora_pol - Corriere : Meloni accusa: «Vignetta indegna su mia sorella, sbattuta in prima pagina» - 4ever_cat : RT @ritadallachiesa: Mi sto vergognando io per il silenzio che sta proteggendo la volgarità, l’oscenita’ e l’odio politico che stamattina c… - allockstasolla : RT @jacopo_iacoboni: Questa è la vignetta sul giornale di Travaglio oggi. Liberissimi loro di pubblicarla, nessuno osi censurarli, anzi gra… -