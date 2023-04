Vignetta Meloni | Conte liscia il pelo a Travaglio e si copre di vergogna

(Di giovedì 20 aprile 2023) E ci troviamo dinanzi a quello che è il solito doppiopesismo di una certa sinistra. Lo stesso, per esempio, che abbiamo visto durante i tristi fatti di Firenze, quando un gruppo di studenti di Azioni Studentesca fu protagonista di una rissa politica, assaltando due giovanissimi dei collettivi di sinistra. Ebbene sì, quando le violenze arrivano da destra, ecco che scatta di colpo “l’allarme fascismo”. Dall’altra parte, invece, quando sono i centri sociali a mettere a ferro e fuoco intere città, la notizia passa decisamente in sordina. Sulladi Natangelo di stamattina, pubblicata su Il Fatto Quotidiano, si sta applicando lo stesso procedimento. Partiamo dai fatti. L’immagine mostra la sorella del Presidente del Consiglio, Arianna, a letto con un uomo di colore. Sopra, uno scambio di battute. “È tuo marito?”. “Tranquillo, sta tutto il ...

... non c'è assolutamente niente di offensivo nei confronti delle donne in generale, né verso la sorella di. Leggi Anche Ladi Natangelo Il buon Matteo parla di difesa dell'onore, vorrei ...Palmaroli, che non ha mai nascosto di essere amico della premier, prova a immaginare cosa sarebbe successo se avesse fatto lui unacome quella contestata a il Fatto , certo che non ...'Sessista e offensiva. Ecco cos'è ladel Fatto. C'è poco da dire. Ad Ariannae alla sua famiglia la mia solidarietà' Così Debora Serracchiani, deputata, responsabile Giustizia del Pd

Vignetta su Arianna Meloni e Lollobrigida, la premier accusa: «Allusioni indegne» Corriere della Sera

Giorgia Meloni contro il ‘Fatto quotidiano’ per la vignetta in cui è raffigurata la sorella Arianna. “Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, ...Subito esponenti di FdI si sono rivoltati contro la vignetta pubblicata da Il Fatto Quotidiano, considerata gratuitamente offensiva e di cattivo gusto.