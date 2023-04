Vignetta del Fatto, la solidarietà di Renzi a Meloni: «Aggressione mediatica, non satira: combattere questi metodi è un dovere morale» (Di giovedì 20 aprile 2023) «Oggi è la Meloni, ieri eravamo noi, domani saranno altri». Con queste parole il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, esprime «totale solidarietà» alla sorella della premier, Arianna Meloni, protagonista suo malgrado della Vignetta pubblicata sull’edizione di oggi del Fatto Quotidiano, che riprende le parole del ministro Lollobrigida sulla «sostituzione etnica». Per il senatore «Il Fatto ha come marchio di fabbrica l’Aggressione. Questo è il suo stile – scrive su Twitter -. Uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese». Intitolata Obiettivo incentivare la natalità, la caricatura ha come sfondo la stanza del ministro dell’Agricoltura, con un uomo nero e una donna bianca. Lui le chiede: «E tuo marito?». Lei ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) «Oggi è la, ieri eravamo noi, domani saranno altri». Con queste parole il leader di Italia Viva, Matteo, esprime «totale» alla sorella della premier, Arianna, protagonista suo malgrado dellapubblicata sull’edizione di oggi delQuotidiano, che riprende le parole del ministro Lollobrigida sulla «sostituzione etnica». Per il senatore «Ilha come marchio di fabbrica l’. Questo è il suo stile – scrive su Twitter -. Uno stile che ha contribuito a peggiorare la qualità del dibattito pubblico nel Paese». Intitolata Obiettivo incentivare la natalità, la caricatura ha come sfondo la stanza del ministro dell’Agricoltura, con un uomo nero e una donna bianca. Lui le chiede: «E tuo marito?». Lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : Non condivido una parola di ciò che ha detto Lollobrigida ma questa vignetta del Fatto Quotidiano è disgustosa. È i… - tomasomontanari : Cioè il problema è una innocua vignetta del @fattoquotidiano (che peraltro gioca sulla eterna fissazione freudiana… - SimoneAlliva : La Presidente del Consiglio attacca una vignetta. Questo episodio è il primo grande inciampo, rivela che non sanno… - mabosisc : RT @tomasomontanari: Cioè il problema è una innocua vignetta del @fattoquotidiano (che peraltro gioca sulla eterna fissazione freudiana dei… - Pascal52026516 : RT @Guido07261: @matteorenzi A te non importa della famiglia Meloni, ti basta sapere che la vignetta (si chiama satira, hai presente quando… -