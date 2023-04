VIDEO Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023: highlights e sintesi. Vittoria rocambolesca in tre set per l’azzurro (Di giovedì 20 aprile 2023) Jannik Sinner non convince, ma vince ancora e accede ai quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2023, confermando il suo ottimo avvio di stagione sulla terra rossa dopo la semifinale di Montecarlo. Un successo davvero sudato quello odierno contro il giapponese Yoshihito Nishioka, al termine di un match rocambolesco e per certi versi indecifrabile. 6-1 4-6 6-3 il punteggio conclusivo in favore del ventunenne altoatesino dopo due ore e otto minuti di gioco, in cui ha evidenziato però qualche problema fisico. Durante il terzo e decisivo parziale, il giocatore azzurro si è toccato la parte alta della coscia sinistra, poco sotto il gluteo: probabilmente si trattava del bicipite femorale. In ogni caso Sinner non ha mai chiesto l’assistenza né del medico né del fisioterapista. Al prossimo turno Jannik ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Janniknon convince, ma vince ancora e accede ai quarti di finale dell’ATP 500 di, confermando il suo ottimo avvio di stagione sulla terra rossa dopo la semifinale di Montecarlo. Un successo davvero sudato quello odierno contro il giapponese Yoshihito, al termine di un match rocambolesco e per certi versi indecifrabile. 6-1 4-6 6-3 il punteggio conclusivo in favore del ventunenne altoatesino dopo due ore e otto minuti di gioco, in cui ha evidenziato però qualche problema fisico. Durante il terzo e decisivo parziale, il giocatore azzurro si è toccato la parte alta della coscia sinistra, poco sotto il gluteo: probabilmente si trattava del bicipite femorale. In ogni casonon ha mai chiesto l’assistenza né del medico né del fisioterapista. Al prossimo turno Jannik ...

