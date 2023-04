Video l’Eredità 20 aprile 2023: Cristina di Città di Castello (Di giovedì 20 aprile 2023) l’Eredità di giovedì 20 aprile 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Cristina di Città di Castello (Perugia). Cristina, al suo secondo tentativo, non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 42.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!). ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 20 aprile 2023)di giovedì 20. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, èdidi(Perugia)., al suo secondo tentativo, non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 42.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!). ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... storie_italiane : Buongiorno e ben ritrovati con @eleonoradaniele #ginalollobrigida l’eredità contesa. Processo a Piazzolla: la sent… - ChiaraGemmaUE : Per non disperdere l’eredità dell’Anno dei #Giovani ho parlato alla Commissaria @GabrielMariya della condizione dei… - FrancyP_ : RT @LuigiBrugnaro: Il MoSE regolamenterà anche l'economia della città, in sinergia con @PortOfVenice, confermando per #Venezia il ruolo di… - DentaVivi : RT @LuigiBrugnaro: Il MoSE regolamenterà anche l'economia della città, in sinergia con @PortOfVenice, confermando per #Venezia il ruolo di… - BologniniS : RT @LuigiBrugnaro: Il MoSE regolamenterà anche l'economia della città, in sinergia con @PortOfVenice, confermando per #Venezia il ruolo di… -