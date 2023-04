VIDEO – Inter-Benfica, dal settore ospiti vergognoso lancio di fumogeni sugli spalti (Di giovedì 20 aprile 2023) In Inter-Benfica ieri non è andato tutto per il verso giusto lato ordine pubblico, per colpa dei tifosi ospiti (vedi articolo). C’è anche un VIDEO che testimonia quanto avvenuto, con un vergognoso lancio di fumogeni verso il settore sottostante. PROBLEMI – Nel pomeriggio di ieri i tifosi di Inter e Benfica si erano ritrovati in centro a Milano, cantando cori assieme in un’atmosfera assolutamente tranquilla. Non si capisce, quindi, perché dai sostenitori portoghesi siano arrivati problemi prima e durante la gara. Nel prepartita si parla di un accenno di rissa all’esterno dell’impianto, poi dal settore ospiti sono stati – volutamente – lanciati dei fumogeni verso i ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Inieri non è andato tutto per il verso giusto lato ordine pubblico, per colpa dei tifosi(vedi articolo). C’è anche unche testimonia quanto avvenuto, con undiverso ilsottostante. PROBLEMI – Nel pomeriggio di ieri i tifosi disi erano ritrovati in centro a Milano, cantando cori assieme in un’atmosfera assolutamente tranquilla. Non si capisce, quindi, perché dai sostenitori portoghesi siano arrivati problemi prima e durante la gara. Nel prepartita si parla di un accenno di rissa all’esterno dell’impianto, poi dalsono stati – volutamente – lanciati deiverso i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - Inter : Una notte per prenderci tutto #ForzaInter #InterBenfica #UCL - brfootball : Nicolò Barella with the curler to extend Inter’s aggregate lead to 3-0 ?? (via @Zona_TUDN) - Adamsberg2M : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi nel 2010: l'Inter supera il Barcelona 3-1 a San Siro ???? #UCL - IMusuraca : RT @Inter: Lauti + Milito = ?? #ForzaInter #InterBenfica #UCL -