Video Inter - Benfica 3 - 3, Schmidt e i rigori negati: ''Dov'era il Var?'' (Di giovedì 20 aprile 2023) Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, parla dopo il pareggio per 3 - 3 in casa dell'Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Il tecnico del, Roger, parla dopo il pareggio per 3 - 3 in casa dell'nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - Inter : Una notte per prenderci tutto #ForzaInter #InterBenfica #UCL - marifcinter : #Inter, pullman scortato dall'amore infinito dei tifosi nerazzurri #InterBenfica - ErMetty : RT @gvesvs: Il cammino dell’Inter in Champions League - The_Goat_LM10_ : RT @Sanfra1407: A queste serate qui. A queste notti magiche vissute col cuore pieno e che non dimenticheremo mai. Forza Inter ???? https://… -