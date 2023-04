VIDEO – Inter-Benfica 3-3: nerazzurri in semifinale di Champions! Euroderby dopo 20 anni | TG Inter-News 20 aprile 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è su Inter-Benfica, con il passaggio alle semifinali e tutte le dichiarazioni arrivate in vista dell’Euroderby di Champions League. Spazio anche alle condizioni di Milan Skriniar. TG IN NERAZZURRO ? Giornata di festa in casa Inter dopo la vittoria nel doppio confronto con il Benfica che vale l’Euroderby in semifinale di Champions League. Tante le dichiarazioni dopo quanto accaduto a San Siro, specialmente da ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è su, con il passaggio alle semifinali e tutte le dichiarazioni arrivate in vista dell’di Champions League. Spazio anche alle condizioni di Milan Skriniar. TG IN NERAZZURRO ? Giornata di festa in casala vittoria nel doppio confronto con ilche vale l’indi Champions League. Tante le dichiarazioniquanto accaduto a San Siro, specialmente da ...

