Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 20 aprile 2023)DEL 20 APRILEORE 15.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU AVANTI SI RALLENTA TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, QUESTA SETTIMANA ANCHE NELLE GIORNATE DI SABATO 22 E DOMENICA 23 APRILE. PERTANTO, LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, SONO ALLE ORE 21.00. POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SULLA FERROVIA ...

