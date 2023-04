Via Statuto, Ribolla: “Traffico e pochi parcheggi”. Zenoni: “Più posti auto e marciapiedi sicuri” (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. “Rivedere l’assetto viabilistico dell’area, al fine di ridurre le code della zona, attuando il suggerimento suddetto od altre iniziative volte a ridurre i disagi causati dal senso unico di marcia di via Statuto”. Questo l’invito rivolto all’amministrazione Gori, e in particolare all’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni, dal consigliere leghista Alberto Ribolla nella sua interrogazione scritta volta a puntare i riflettori sul Traffico di via Statuto. Ribolla fa seguito ad un’altra solleticazione, presentata lo scorso ottobre, in cui sottolineava come, dopo la modifica della viabilità che aveva portato ad una serie di sensi unici nella zona, “si erano fatte sentire le proteste di residenti e commercianti, tanto da eliminare il doppio senso di marcia e cancellati molti ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. “Rivedere l’assetto viabilistico dell’area, al fine di ridurre le code della zona, attuando il suggerimento suddetto od altre iniziative volte a ridurre i disagi causati dal senso unico di marcia di via”. Questo l’invito rivolto all’amministrazione Gori, e in particolare all’assessore alla Mobilità Stefano, dal consigliere leghista Albertonella sua interrogazione scritta volta a puntare i riflettori suldi viafa seguito ad un’altra solleticazione, presentata lo scorso ottobre, in cui sottolineava come, dopo la modifica della viabilità che aveva portato ad una serie di sensi unici nella zona, “si erano fatte sentire le proteste di residenti e commercianti, tanto da eliminare il doppio senso di marcia e cancellati molti ...

