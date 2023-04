Via libera al ddl concorrenza. Tra le misure anche la proroga di 12 anni delle concessioni per le bancarelle (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl concorrenza. Nella nota diffusa da palazzo Chigi si sottolinea che “Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una legge sulla concorrenza rientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso Pnrr; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcune milestone (scadenze, ndr) fissate nel quadro del Piano”. “Tra i provvedimenti che vanno in tal senso – prosegue la nota -, quello relativo al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma incentrata sulla promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl. Nella nota diffusa da palazzo Chigi si sottolinea che “Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadroe degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una legge sullarientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso Pnrr; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcune milestone (scadenze, ndr) fissate nel quadro del Piano”. “Tra i provvedimenti che vanno in tal senso – prosegue la nota -, quello relativo al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma incentrata sulla promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” ...

