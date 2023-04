«Vi spiego perché Jj4 non può andare in Germania e gli orsi del Trentino andrebbero dimezzati» (Di giovedì 20 aprile 2023) «Nei 600 chilometri quadrati tra i territori di val di Sole, val Rendena e parco Adamello-Brenta vivono in questo momento circa 110 orsi: 90 adulti e 20 cuccioli. E sono troppi. andrebbero dimezzati». A dirlo è Raffaele De Col, capo della Protezione Civile a Trento. L’uomo che ha organizzato la cattura di Jj4 dice oggi in un’intervista al Resto del Carlino dice che gli orsi “problematici”, ovvero quelli che hanno troppa confidenza con l’uomo, sono un paio all’anno. «Li seguiamo con il radiocollare. Se poi diventa aggressivo e attacca, i protocolli prevedono che venga catturato», aggiunge. In questo momento gli esemplari aggressivi sono quattro. Jj4 e M49, che sono rinchiusi al Casteller. E poi Mj5 e M62, che sono ancora liberi. Per il primo la Provincia ha già decretato l’abbattimento. Mj5 ha aggredito un ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) «Nei 600 chilometri quadrati tra i territori di val di Sole, val Rendena e parco Adamello-Brenta vivono in questo momento circa 110: 90 adulti e 20 cuccioli. E sono troppi.». A dirlo è Raffaele De Col, capo della Protezione Civile a Trento. L’uomo che ha organizzato la cattura di Jj4 dice oggi in un’intervista al Resto del Carlino dice che gli“problematici”, ovvero quelli che hanno troppa confidenza con l’uomo, sono un paio all’anno. «Li seguiamo con il radiocollare. Se poi diventa aggressivo e attacca, i protocolli prevedono che venga catturato», aggiunge. In questo momento gli esemplari aggressivi sono quattro. Jj4 e M49, che sono rinchiusi al Casteller. E poi Mj5 e M62, che sono ancora liberi. Per il primo la Provincia ha già decretato l’abbattimento. Mj5 ha aggredito un ...

