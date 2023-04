Vescovo anglicano dice messa al Laterano e siede sullo scranno del Papa | l' equivoco che imbarazza anche Bergoglio

Unsi è seduto per sbaglio sulla Cattedra del Laterano ed è scoppiato un (immotivato) putiferio. Tanto che 'il Capitolo Lateranense, nella persona di mons. Guerino di Tora, vicario ......di passaggio a Roma non solo ha celebrato una messa nella basilica papale ma il lorosi è ... Il gruppotecnicamente non avrebbe mai potuto ottenere il permesso di celebrare al Laterano ......di passaggio a Roma non solo ha celebrato una messa nella basilica papale ma il lorosi è ... Il gruppotecnicamente non avrebbe mai potuto ottenere il permesso di celebrare al Laterano ...

Vescovo anglicano dice messa al Laterano e siede sullo scranno del Papa, l'equivoco che imbarazza anche Bergog ilmessaggero.it

“La sua vita è stata la sua più grande omelia e ha anticipato la ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco”. Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha ricordato in questi termini il vescovo Tonino Bello il presiden ...Un fraintendimento ha causato grande imbarazzo al Laterano quando un vescovo anglicano ha celebrato messa e si è seduto sullo scranno del Papa.