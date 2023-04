Verona - Bologna, il pronostico: il gol del vantaggio rossoblù a 2.10 (Di giovedì 20 aprile 2023) Da un lato chi, come il Verona, vede la salvezza vicina, a tre punti dallo Spezia quartultimo che rappresenta la permanenza in Serie A. Dall'altro chi invece come il Bologna sa di non essere così ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Da un lato chi, come il, vede la salvezza vicina, a tre punti dallo Spezia quartultimo che rappresenta la permanenza in Serie A. Dall'altro chi invece come ilsa di non essere così ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - Qualenergiait : L\'azienda del settore inverter presenterà prodotti e innovazioni nel suo primo roadshow italiano. Dal 9 al 29 magg… - sportli26181512 : Bologna d'assalto: il gol del vantaggio col Verona è a 2.10 - Tutfantacalcio : ?? #BOLOGNA: i convocati di #ThiagoMotta per la gara con il #Verona #fantacalcio #seriea - TuttoHellasVer1 : Bologna: i convocati di Motta per la sfida del Bentegodi, non ci sono Cambiaso e Arnautovic -