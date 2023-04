Ventisettesima giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nessun cambio di gerarchie al vertice della classifica dopo la. La Virtus Bologna, infatti, resta prima ma sempre tallonata da Milano. I felsinei passano a Scafati soffrendo non poco(81-83), mentre i meneghini stendono Napoli(88-76). Torna alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive, Derthona, che supera Reggio Emilia(74-68),così come Sassari che surclassa Trieste(103-80). Bene anche Varese che batte Brindisi(93-86), e Venezia che sbanca Brescia(74-79). Infine, Treviso lascia la zona retrocessione battendo una Pesaro(96-82)in piena crisi, certificata dalla quinta sconfitta consecutiva.A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: IL TABELLINO L'Olimpia Milano batte Napoli nel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie A: 17 per… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: IL TABELLINO L'Olimpia Milano batte Napoli nel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie A: 17 per S… - fabiocavagnera : IL TABELLINO L'Olimpia Milano batte Napoli nel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie A: 17… - OlimpiaMiNews : IL TABELLINO L'Olimpia Milano batte Napoli nel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie A: 17… - AlessandroMagg4 : IL TABELLINO L'Olimpia Milano batte Napoli nel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie A: 17… -

Si infrange sul ferro il sogno della Givova Scafati di battere la capolista Virtus Segafredo Bologna tra le mura amiche in occasione delladi campionato. Finisce 81 - 83 al termine di una gara bella, divertente ed entusiasmante che, al di là di ogni pronostico, la compagine scafatese ha giocato a testa alta, ...Tante gare nella serata di mercole valide per ladella Serie A1 2022/2023 di basket. Partiamo dalla sfida tra la Germani Brescia ed Umana Reyer Venezia. Qui sono gli ospiti ad imporsi in un finale molto emozionante, e che ...... la Gevi Napoli sarà ospite dell' EA7 Emporio Armani Milano e il coach degli azzurri, Cesare Pancotto , ha presentato così la gara valida per ladi Serie A : 'Milano ha un ...

Legabasket: orari e dove vedere la ventisettesima giornata in ... BPD - Backdoorpodcast

La Givova sfiora l’impresa con Bologna metropolisweb Si infrange sul ferro il sogno della Givova Scafati di battere la capolista Virtus Segafredo Bologna tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena ...Si infrange sul ferro il sogno della Givova Scafati di battere la capolista Virtus Segafredo Bologna tra le mura amiche in occasione della ventisettesima giornata di campionato. Finisce 81-83 ...