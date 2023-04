Vendeva droga nonostante fosse ai domiciliari, arrestato (Di giovedì 20 aprile 2023) Vendeva droga nonostante fosse ai domiciliari a Castellammare di Stabia, arrestato un 25enne Vendeva droga nonostante fosse ai domiciliari, 25enne beccato dai Carabinieri. Durante un servizio di “alto impatto”, i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato R.D.M per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari hanno sorpreso l’uomo in casa, dove scontava i domiciliari, con quasi 7 grammi di marijuana e 4 di hashish già divisi in dosi. Con gli stupefacenti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I Militari hanno nuovamente sottoposto l’uomo ai domiciliari, ed ora è in ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)aia Castellammare di Stabia,un 25enneai, 25enne beccato dai Carabinieri. Durante un servizio di “alto impatto”, i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hannoR.D.M per detenzione dia fini di spaccio. I militari hanno sorpreso l’uomo in casa, dove scontava i, con quasi 7 grammi di marijuana e 4 di hashish già divisi in dosi. Con gli stupefacenti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I Militari hanno nuovamente sottoposto l’uomo ai, ed ora è in ...

