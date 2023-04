Vaticano, scandalo finanziario: processo si amplia, ok Tribunale a nuove accuse del Pm (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Si allarga il processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Londra. Il Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone, infatti, ha sostanzialmente accolto le nuove richieste di accusa formulate dal Promotore di giustizia Alessandro Diddi lo scorso 30 marzo nei confronti di alcuni dei dieci imputati. Nel dettaglio, Diddi ha contestato, in aggiunta alle altre accuse, la corruzione ad Enrico Crasso, Raffaele Mincione e a Gianluigi Torzi; come pure l’autoriciclaggio ad Enrico Crasso e a Fabrizio Tirabassi. Pignatone, ad ogni modo, ha chiesto al pm Diddi di riformulare meglio le accuse, respingendo, sostanzialmente le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati che chiedevano di non procedere ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Si allarga ilinper lolegato alla compravendita del Palazzo di Londra. Ilpresieduto da Giuseppe Pignatone, infatti, ha sostanzialmente accolto lerichieste di accusa formulate dal Promotore di giustizia Alessandro Diddi lo scorso 30 marzo nei confronti di alcuni dei dieci imputati. Nel dettaglio, Diddi ha contestato, in aggiunta alle altre, la corruzione ad Enrico Crasso, Raffaele Mincione e a Gianluigi Torzi; come pure l’autoriciclaggio ad Enrico Crasso e a Fabrizio Tirabassi. Pignatone, ad ogni modo, ha chiesto al pm Diddi di riformulare meglio le, respingendo, sostanzialmente le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati che chiedevano di non procedere ...

