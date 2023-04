Vaticano, processo sui fondi della Segreteria di Stato: ammesse nuove accuse (Di giovedì 20 aprile 2023) Il processo penale sugli investimenti finanziari della Segreteria di Stato prosegue e si amplia. Il Tribunale del Vaticano, con un’ordinanza letta dal presidente Giuseppe Pignatone, ha respinto le eccezioni delle difese di “nullità” e a “non doversi procedere” per “indeterminatezza” e “inammissibilità” e ha ammesso i nuovi capi d’accusa e le nuove formulazioni di cui il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, aveva avanzato richiesta nell’udienza del 30 marzo scorso. Le ulteriori accuse – come riporta l’Ansa – riguardano gli imputati Gianluigi Torzi, Raffaele Mincione, Enrico Crasso e Fabrizio Tirabassi, con ipotesi a vario titolo di corruzione attiva e in concorso, riciclaggio e auto-riciclaggio. La nuova accusa di corruzione per Mincione riguarda i presunti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilpenale sugli investimenti finanziaridiprosegue e si amplia. Il Tribunale del, con un’ordinanza letta dal presidente Giuseppe Pignatone, ha respinto le eccezioni delle difese di “nullità” e a “non doversi procedere” per “indeterminatezza” e “inammissibilità” e ha ammesso i nuovi capi d’accusa e leformulazioni di cui il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, aveva avanzato richiesta nell’udienza del 30 marzo scorso. Le ulteriori– come riporta l’Ansa – riguardano gli imputati Gianluigi Torzi, Raffaele Mincione, Enrico Crasso e Fabrizio Tirabassi, con ipotesi a vario titolo di corruzione attiva e in concorso, riciclaggio e auto-riciclaggio. La nuova accusa di corruzione per Mincione riguarda i presunti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Vaticano, processo sui fondi della Segreteria di Stato: ammesse nuove accuse - Adnkronos : Vaticano, scandalo finanziario: processo si amplia, ok Tribunale a nuove accuse del Pm . #Adnkronos - ledicoladelsud : Vaticano, scandalo finanziario: processo si amplia, ok Tribunale a nuove accuse del Pm - fisco24_info : Vaticano, scandalo finanziario: processo si amplia, ok Tribunale a nuove accuse del Pm: (Adnkronos) - Alla 56esima… - Arturo_Parisi : RT @SardiniaPost: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il fratello di Angelo Becciu, Antonino. Avrebbe dovuto deporre come testimon… -